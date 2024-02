Fernando Gomes explica negócio Otávio: «Foi tudo o que não esperávamos em termos de liquidez»

Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD portista, explicou o negócio da venda de Otávio ao Al Nassr, da Arábia Saudita."O Otávio foi vendido por 60 milhões de euros. Condições de pagamento eram: 20 milhões na assinatura de contrato (foi cumprido), 20 M€ a pagar a 1 de julho 2024, e 20 M€ a pagar em 1 de julho de 2025. Logo na altura consultámos os principais parceiros internacionais em matéria de financiamento, foi-nos dito que não haveria dificuldades no desconto da operação. Precisávamos de antecipar os 40 M€ que faltavam para ocorrer a despesas nesta época. Para nossa surpresa, essa operação foi tudo o que não esperávamos em termos de liquidez", começou por dizer."Os bancos que inicialmente nos garantiram que não haveria problemas, começaram a notar no Al Nassr desorganização na sua estrutura financeira e administrativa, incapaz de corresponder à exigência do banco. Não era difícil conceber que o contrato que fizemos tinha uma rubrica em que o Al Nassr se comprometia a assinar notificação de qualquer banco, para pagar ao banco em vez de ao FC Porto. Contra todas as expectivas isso não se conseguiu. Tivemos que ir atrás da correção desta falta de liquidez prevista no planeamento financeiro. O que tínhamos à mão eram os direitos televisivos, fomos buscar os direitos de dois anos. Não descontámos o Otávio, em 1 de julho, pagamento de 20 milhões não devemos também conseguir o adiantamento dessa operação", explicou Fernando Gomes.