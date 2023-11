Fernando Gomes lembrou os custos com futebol em 2011 em resposta a Villas-Boas

Na sua intervenção final, Fernando Gomes não deixou de responder às preocupações levantadas por André Villas-Boas. O administrador da SAD, responsável pelas pastas das finanças, começou por recordar a época em que o futuro candidato à presidência dos dragões era treinador do FC Porto.





"Em 2011, jogadores e equipa técnica custavam 50 milhões de euros, mais de 50 por cento da totalidade da receita do FC Porto. Apesar de tudo, foi feito um esforço de manter uma equipa muito competitiva sem que os salários subissem na proporção. Desde então, o FC Porto ganhou seis ligas portuguesas, três taças e seis supertaças", afirmou o dirigente, prosseguindo em resposta a André Villas-Boas, agora no que diz respeito à confidencialidade em torno do futuro parceiro norte-americano dos dragões: "Acordo é muito favorável para o FC Porto. Não vamos pagar comissões, vamos valorizar os ativos do FC Porto de uma forma que vai tornar os capitais próprios positivos, sem sacrifício. Vamos trazer um enorme negócio para o FC Porto."