Fernando Gomes responde a críticos: «Sou o portador das más notícias e estou cá para aguentar»

Fernando Gomes, administrador financeiro do FC Porto, sabe que nas redes sociais é considerado por alguns a "cara do insucesso financeiro dos dragões", algo que não o incomoda sobremaneira. "Sou o portador das más notícias e estou cá para aguentar. Quando há coisas más para dizer, que o resultado das contas é negativo, sou sempre eu que falo e que assumo a gestão. Esta é a minha especialidade e não me importo de dar a cara por isso. Mas não vou estar aqui até à morte. Não vou morrer no FC Porto, a não ser que alguma coisa má aconteça", afirmou em entrevista publicada este sábado no 'Jornal de Notícias'.Confrontado com as contas dos principais rivais, Fernando Gomes atirou: "Se não contarmos com as mais-valias em transações de jogadores, podemos verificar quem tem as contas mais equilibradas. No exercício de 2022/23, o Sporting fez mais-valias de 89 milhões, o Benfica fez de 63 e o FC Porto fez 13. Sem isso, o FC Porto tem as contas equilibradas no que diz respeito a receitas e despesas. O Sporting tem um prejuízo de 10 milhões e o Benfica de 10,5 milhões. Mas o que eu leio nas redes sociais é que o FC Porto tem as piores contas do Mundo. Se tivéssemos vendido um jogador por valores semelhantes aos que o Benfica vendeu tínhamos um resultado positivo".