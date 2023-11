Fernando Gomes tenta viabilizar antecipação do pagamento de Otávio junto do Al Nassr

Fernando Gomes viajou até à Arábia Saudita para tentar, junto do Al Nassr, antecipar o pagamento do passe de Otávio, avançou esta quarta-feira a CMTV. Recorde-se que o acordo entre o FC Porto e os sauditas contempla o pagamento do valor global de 60 milhões de euros em três tranches, sendo que a primeira foi paga em setembro.Segundo apurou, a viagem relâmpago do administrador da SAD responsável pela pasta das finanças não está relacionado com o empréstimo obrigacionista que vence agora, estando esse pagamento aos investidores assegurado. Fernando Gomes, de qualquer forma, não vai falhar a Assembleia Geral Ordinária marcada para a noite de hoje.A transferência de Otávio para o Al Nassr continua a dar que falar, depois de o Coimbra, do Brasil, ter entrado com uma queixa na FIFA contra o FC Porto relativa ao não pagamento do valor que lhe cabe pela primeira tranche da transferência do internacional português.