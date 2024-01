Fernando Madureira chama "traidor" a Jorge Costa

Fernando Madureira apelidou Jorge Costa de "traidor" numa publicação nas stories da sua conta no Instagram, esta terça-feira. A referência surge depois do antigo capitão azul e branco ter assumido o seu apoio a André Villas-Boas , candidato à presidência do FC Porto, ao dizer que estará presente na apresentação da candidatura deste esta quarta-feira, na Alfândega do Porto."Um traidor será sempre um traidor", escreveu o líder da claque Super Dragões, ilustrando a publicação com a imagem de uma entrevista de Jorge Costa na qual este reiterou a sua amizade com o então rival Rui Costa, hoje presidente do Benfica.