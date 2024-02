Fernando Madureira constrói mansão milionária em Gaia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Madureira, ‘Macaco’, chefe da claque Super Dragões, que esta quarta-feira foi detido - com a mulher, Sandra, e 10 outras pessoas ligadas ao FC Porto e à claque - pela PSP no âmbito da ‘Operação Pretoriano’, está a construir, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, uma moradia que, quando concluída, valerá cerca de dois milhões euros. Leia o artigo na íntegra no ' Correio da Manhã'.