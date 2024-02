Fernando Madureira e mais 200 adeptos atacaram rivais do Benfica à pedrada

Fernando Madureira atuou de cara tapada para não ser reconhecido. Quem o afirma é o Ministério Público, que na acusação que chega a julgamento no próximo dia 20, no Tribunal do Bolhão, no Porto, diz que ‘Macaco’ e mais um grupo de cerca de 200 adeptos fizeram uma espera aos rivais do Benfica. Foi a 7 de abril de 2018 - há quase seis anos - e aconteceu antes de um jogo de hóquei em patins em que FC Porto e Benfica se iam defrontar.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã