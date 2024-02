Fernando Madureira e 'Polaco' vão deixar prisão preventiva para irem a julgamento noutro processo

Fernando Madureira e Hugo Carneiro, conhecidos como Macaco e Polaco, respetivamente, encontram-se desde esta quarta-feira em prisão preventiva no âmbito das medidas de coação aplicadas na Operação Pretoriano. No entanto, antes do fim do mês terão de deixar as instalações nas quais estarão confinados para participar no julgamento de um outro processo no qual são arguidos.O caso relaciona-se com atos violentos registadas num clássico de hóquei em patins, entre FC Porto e Benfica, de 2018, e tem como arguidos, além de Macaco e Polaco, Nuno Vieira, João Vasconcelos, Jorge Coutinho, Artur Araújo, Bruno Rosas, Manuel Pinheiro de Barros e Nuno Lopes.A audiência está agendada para as 9h30 de dia 20 deste mês no Juízo Criminal do Porto, Juiz 6.