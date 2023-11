Fernando Madureira em troca de argumentos com Pedro Teixeira sobre a AG do FC Porto

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, confirmou este domingo a presença na Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, garantindo ainda uma adesão "em massa" dos elementos da claque. A publicação na rede social Instagram levou depois a uma troca de comentários com o ator Pedro Teixeira, que também estará no Dragão."O que estão a fazer ao nosso FC Porto já chega. Por isso faço questão de estar presente", escreveu Pedro Teixeira, acrescentando que Pinto da Costa deve "saber sair pela porta grande" e "não fazer 'truques' com estatutos que ninguém pode aceitar". "É o melhor presidente de todos os tempos, ninguém pode ter dúvidas disso. Mas ninguém é maior do que o clube e isso aplica-se a todos como bem sabes", escreveu o ator.Fernando Madureira rebateu a opinião e apelidou Villas-Boas de "presidente da junta de Nevogilde". "Para vocês o presidente da junta é maior do que o clube! Tenham juízo!", escreveu.