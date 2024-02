Fernando Madureira na cadeia com segurança máxima

Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’, vai ficar em prisão preventiva na ala de segurança da cadeia de Paços de Ferreira. O juiz disse que ele era o instigador do ataque criminoso levado a cabo na assembleia geral do FC Porto. Hugo ‘Polaco’ também fica preso, mas noutra cadeia, a que fica anexa à PJ do Porto. O destino de Vítor Catão é idêntico, mas a sua situação é diferente. Recolheu à cadeia de Aveiro, mas poderá passar dentro de dias para prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã