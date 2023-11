Fernando Madureira nem dormiu: «Não é meter a cabeça no chão, é aprender com a merda que fizemos todos»

Ainda com a derrota frente ao Estoril bem presente na memória, o líder da principal claque do FC Porto, os Super Dragões, recorreu este sábado à rede social Instagram para deixar um desabafo em jeito de alerta direto ao coração dos portistas."Estou aqui f..., sem dormir, depois da vergonha de ontem. Não podemos perder em casa com o último classificado", começou por referir Fernando Madureira, através de um vídeo."Toda a gente com a cabeça no jogo de terça-feira [frente ao Antuérpia, para a Liga dos Campeões], mas não é só treinador e jogadores, nós adeptos também, porque ontem só estavam 30 mil e se calhar na terça-feira vão estar 45 ou 50 mil pessoas", prosseguiu Macaco para concluir de seguida."Ou seja, todos temos de fazer melhor, ok? Presidente, jogadores, treinadores e adeptos. Temos de fazer melhor... Não é meter a cabeça no chão, é aprender com a merda que fizemos todos ontem e tornar-nos melhores", rematou Madureira.