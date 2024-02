Filha de Madureira relata buscas: «Fomos obrigadas a despir-nos e até revistaram uma criança de 13 anos»

Forte aparato policial à porta da casa de Madureira: líder dos Super Dragões foi detido Forte aparato policial à porta da casa de Madureira: líder dos Super Dragões foi detido

Uma das filhas de Fernando Madureira contou à TVI/CNN Portugal como foram as buscas da PSP ontem, em casa do líder dos Super Dragões, no âmbito da Operação Pretoriano, e queixou-se da agressividade dos agentes. A polícia entrou pela casa dentro, por volta das 6h30 da manhã, e revirou tudo."Ninguém bateu à porta, simplesmente acordámos dentro dos nossos quartos com gritos da polícia e com o arrombamento das portas, inclusive com armas apontadas a nós", conta a filha de Madureira, sem mostrar o rosto."Fomos tratadas de uma forma agressiva por parte dos agentes, que eram vários. Fomos revistadas, até uma criança de 13 anos. Fomos obrigadas a despir-nos e a sermos completamente revistadas dentro da nossa própria casa", acrescentou.O advogado de Fernando e Sandra Madureira, Gonçalo Cerejeira Namora, também deixou críticas à atuação da PSP. "Claramente alguém queria que esta história vendesse, que esta história ocupasse o seu lugar de destaque no espaço mediático", disse, também à TVI/CNN Portugal.