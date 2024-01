Final do jogo em Faro com cânticos para Pinto da Costa

Tal como é tradição nos jogos do FC Porto, perto do final adeptos afetos aos azuis e brancos entoaram o cântico 'Pinto da Costa, allez' e, ao contrário do que tem acontecido no Estádio do Dragão, não se ouviram assobios, prolongando-se a canção por alguns segundos. Recorde-se que o atual presidente dos dragões vai apresentar a sua recandidatura no Coliseu do Porto, dia 4 de fevereiro.Após ter feito a sua primeira substituição no jogo já aos 79’, com a entrada de Iván Jaime, Conceição só voltou a lançar outros dragões já aos 88’, no caso João Mendes, Baró e Eustáquio. Esta é a segunda vaga de substituições mais tardia da época portista, superando os 85 minutos aos quais quatro dragões foram lançados na receção ao Barcelona, para a Champions, após Evanilson ter entrado aos 64’.O FC Porto terminou o jogo sem qualquer cartão, conseguindo duas folhas disciplinares limpas de forma consecutiva após o mesmo ter acontecido com o Moreirense. Os dragões eram a equipa mais amarelada (57) da 1ª Liga à entrada para esta jornada.