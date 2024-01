Fotógrafo do FC Porto multado porque... não tinha colete

Alessandro Raposo, fotógrafo e operador das redes sociais do FC Porto, foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF, por ter trabalhado no encontro diante do Moreirense, no Dragão, sem utilizar o respetivo colete identificativo da sua função, como é norma nas competições da Liga.Ora, o CD reporta que o funcionário dos azuis e brancos foi alertado ainda antes do jogo, mas acabou por não envergar o colete, "mas apenas a devida credencial". A coima é de 765 euros.Já a SAD portista foi multada em 3.190 euros pelo uso de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos e ainda em 714 euros por comportamento incorreto do público.