Fran Navarro a caminho do Olympiacos

De acordo com as informações avançadas, esta sexta-feira, pela imprensa grega, já há acordo entre o FC Porto e o Olympiacos para a transferência de Fran Navarro. Segundo as mesmas fontes, o avançado contratado no verão ao Gil Vicente é esperado amanhã na Grécia.Na Grécia garantem ainda que Navarro chega ao Olympiacos por empréstimo com opção de compra a exercer no verão. A contratação foi validada pelo treinador português Carlos Carvalhal.Contratado ao Gil Vicente no verão, Fran Navarro teve dificuldades em impor-se no FC Porto, onde fez apenas 10 jogos e apontou um golo. O avançado já não estará nas opções de Sérgio Conceição para o jogo desta noite, frente ao Chaves.