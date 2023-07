Fran Navarro: «Sempre tive o sonho de jogar numa equipa tão grande como o FC Porto»

Fran Navarro falou esta quarta-feira pela primeira vez como jogador do FC Porto, minutos depois de ter sido oficializado nos dragões . Em declarações aos meios oficiais do clube, o avançado espanhol, que assinou até 2028, referiu estar a viver um "dia especial"."Para mim é um dia especial. Sempre tive o sonho de jogar numa equipa tão grande como o FC Porto, e quero agradecer ao presidente e a todos os que tornaram esta mudança possível", começou por referir ao Porto Canal."Quando cheguei a Portugal comecei a melhorar o meu jogo pouco a pouco, espero que no FC Porto possa ter oportunidades e melhorar os meus números"."Todos são de muita qualidade e espero que com o meu trabalho e forma de jogar possa ajudar a equipa o máximo possível"."Para mim são impressionantes e espero que esta temporada façamos coisas muito positivas".