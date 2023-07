Fran Navarro: «Sérgio Conceição vai ajudar a levar o meu jogo para outro patamar»

Fran Navarro é uma das figuras da mais recente edição da revista Dragões, publicada esta sexta-feira. E falou sobre Sérgio Conceição."Toda a gente diz que é um treinador exigente e estou convencido de que me vai ajudar a levar o meu jogo para outro patamar e de que vou melhorar muito com ele", admitiu o reforço dos azuis e brancos, mostrando-se igualmente preparado para a cobrança dos adeptos."Tem que ser. Farei todos os possíveis. Não quero pensar em golos, quero desfrutar e melhorar. O resto, o golo, chegará por acréscimo", prosseguiu o espanhol, ele que, pelo Gil Vicente, marcou duas vezes ao FC Porto no Dragão.Sobre a concorrência que foi encontrar no FC Porto, atirou: "Cada avançado tem as suas qualidades, cada um é bom no seu terreno e na sua forma de interpretar o jogo. Creio que sou um jogador diferente do Taremi, do Toni Martínez, do Namaso e do Evanilson. Treinando todos os dias ao lado deles, essa concorrência sadia far-nos-á crescer."