Franceses avançam que Lyon quer David Carmo: proposta já chegou ao Dragão

A 'RMC Sport' avança este sábado em França que o Lyon está interessado em David Carmo. O clube francês terá feito chegar aos escritórios dos dragões uma proposta de empréstimo, com opção de compra no final da época.Segundo a mesma publicação - que recorda que o Olympiacos também manifestou interesse no jogador -, o FC Porto privilegia propostas em dinheiro, mas não fechou a porta à eventual saída do central, de 24 anos, para a Ligue 1.David Carmo, que chegou ao FC Porto em 2022 proveniente do Sp. Braga, a troco de 20 milhões de euros, não conseguiu impôr-se no Dragão sob o comando de Sérgio Conceição.A 'RMC Sport' acrescenta que o central vê com bons olhos uma possível mudança para o Lyon.