Franceses avançam que Taremi está na mira do Marselha

O portal 'Goal' avança que Mehdi Taremi está na mira do Marselha. A chegada do treinador Marcelino ao clube francês vai motivar uma mudança no esquema tático - do 3x4x2x1 para um 4x4x2 - e, além de um meio-campo reforçado, o técnico vai precisar de mais avançados, pois conta apenas Vitinha e Alexis Sánchez no plantel.Taremi é visto como uma boa solução, tanto mais que recusou recentemente, os milhões da Arábia Saudita.Mas o iraniano tem mais um ano de contrato com o FC Porto e os dragões não pretendem vender o goleador. Segundo o 'Goal', seria necessário pelo menos uns 20 milhões de euros para convencer o clube português a vender o iraniano, que também estará na mira do Lille e do Milan.