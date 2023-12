Franceses garantem que o FC Porto se posiciona para contratar o central Lilian Brassier

O FC Porto posiciona-se para contratar Lilian Brassier, escreve este sábado o jornal francês L'Équipe.De acordo com a mesma fonte, o Monaco e outros clubes também seguem com particular atenção o defesa-central canhoto, de 24 anos, que joga no Brest, atual quarto classificado da Ligue 1 francesa.Sem qualquer tipo de experiência em provas da UEFA, Lilian Brassier já tem quase 100 jogos no principal escalão do futebol francês, 15 deles na presente temporada, na qual também já marcou um golo.O FC Porto, conforme noticiouem primeira mão, tem o reforço do eixo da defesa como prioritário para o mercado de janeiro.