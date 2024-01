Francisco Conceição: «Ainda não viram a minha melhor versão»

Francisco Conceição não tem dúvidas de que a época 2023/24 será para recordar, pelo menos do ponto de vista individual. Em declarações à revista 'Dragões' deste mês, o extremo dá conta da confiança com que está a abordar esta temporada."Ainda não viram a minha melhor versão. Disso tenho a certeza porque sei do que sei capaz e sei que ainda o vou conseguir demonstrar às pessoas. Sei que essa versão vai acabar por chegar, mas estou mais perto dela do que estava antes", disse Francisco Conceição.O internacional sub-21 português abordou também a sua relação com o treinador... e pai, Sérgio Conceição. A situação é diferente do habitual, mas está longe de ser uma novidade para ambos, pelo que as fronteiras são há muito conhecidas. "Sei que a partir do momento em que entramos no Olival ele mete a máscara de treinador e não há cá outros papéis. Eu, como jogador, encaro-o como um treinador e conseguimos muito bem distinguir os papéis", afirmou.A função de Sérgio Conceição como técnico foi, de resto, escalpelizada por Francisco, ou não tivesse este o seu treinador em grande consideração: "Acho que como treinador é dos melhores do mundo, senão mesmo o melhor do mundo. Sei o quanto ele trabalha, sei a qualidade que tem e sei que como ele não existe mais nenhum", concluiu.