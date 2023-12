Francisco Conceição após marcar frente ao Famalicão: «Sinto-me cada vez mais confiante»

Após a vitória do FC Porto sobre o Famalicão (0-3), Francisco Conceição, autor do terceiro golo dos dragões, falou à 'flash' da Sport TV. O extremo admitiu que se sente mais confiante."Acho que é mérito do trabalho, da ajuda de toda a equipa também. Sinto-me cada vez mais confiante com mais minutos também. Só quero ajudar a equipa"."O que o treinador me pediu é para ajudar a equipa no processo defensivo e para aproveitar as oportunidades. Foi o que todos fizemos. Não depende do individual, mas sim do coletivo"."Sabíamos que eles estavam a procurar o primeiro golo numa fase do jogo, deixaram muito espaço nas costas e tentei aproveitar o que podia. Eu e os meus companheiros"."Claro, acho que, com o tempo a passar, vamos assimilando processos e a evolução está a ser muito boa".