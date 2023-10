Francisco Conceição e a ligação com Jorge Sanchez: «Sei bem o que ele vai fazer e ele conhece as minhas manhas»

Francisco Conceição foi titular no Vizela-FC Porto (0-2) e esteve em bom plano. Na flash interview da Sport TV, aquele que foi considerado o homem do jogo destacou o triunfo e a exibição."Sim, sem dúvida que foi um bom jogo. Estou e estamos todos muito felizes com esta vitória num campo relativamente difícil. Fizemos o que nos pediram, o que o nosso treinador também planeou e eu tentei sempre marcar o golo. Fizemos um excelente trabalho desde o início e, por isso, esta vitória é um trabalho de todos", começou por dizer, abordando depois a ligação com Jorge Sanchez, que conhece dos tempos do Ajax."Já nos conhecemos desde o ano passado, sei bem o que ele vai fazer, ele também me conhece, sabe o que eu sou capaz, conhece bem as minhas manhas. Mas tudo isto é também um reflexo do que eu fazemos e trabalhamos no treino", frisou o jovem extremo.