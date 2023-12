Francisco Conceição e o duelo com o irmão Moisés: «Há rivalidade nos 90 minutos, mas não deixa de ser meu irmão»

Francisco Conceição foi decisivo na vitória do FC Porto sobre o Leixões (), este sábado, na despedida das duas equipas da Allianz Cup 2023/24, ao ter apontado o primeiro golo da partida.Em declarações no final da partida, o esquerdino salientou o empenho do grupo de trabalho, mostrou-se "feliz" pelo golo marcado e comentou ainda o duelo com o irmão Moisés dentro de campo. "Foi complicado, fomos sérios desde o início. Num lance em que o Leixões faz o golo, o jogo ficou um pouco mais complicado. Depois ficaram reduzidos e aí fica mais difícil porque as equipas baixam muito. Jogam muito atrás, mas tivemos paciência e chegámos ao golo merecido", começou por dizer o criativo do FC Porto."Claro, estamos habituados a lutar por todos os jogos para ganhar e este jogo não fugiu à regra. Havia esse caso de não passar a final four, mas temos o objetivo de vencer todos os jogos porque representamos o FC Porto. Fomos sérios, e foi isso que fizemos, foi uma boa vitória.""Fico feliz, mas sou muito ambicioso, por isso olho mais para o golo que falhei na parte final do jogo, que faz parte do futebol. Fiz um, podia ter feito muito mais.""Fico muito feliz, claro que há aquela rivalidade naqueles 90 minutos, mas não deixa de ser meu irmão. Desejo-lhe toda a sorte do mundo exceto neste jogo. Fico muito feliz por ele e a partir daqui espero que faça muitos golos e que ganhe muitos jogos.""Desejo um Feliz Natal a todos os portistas e espero que estejam aqui no dia 29 porque é um jogo muito importante para nós", terminou.