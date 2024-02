Francisco Conceição: «É uma vitória que já merecíamos noutros jogos»

Francisco Conceição destacou a justiça da vitória do FC Porto frente ao Estrela da Amadora, manifestando confiança na recuperação de pontos na classificação."É uma vitória que já merecíamos em outros jogos e não chegou. Felizmente correu tudo bem. Chegámos à vantagem com naturalidade e conquistámos um triunfo justo. Contra nós as equipas jogam com bloco baixo e tentam adiar o golo ao máximo, mas vencemos com justiça", disse.E concluiu: "Senti-me bem e a equipa também esteve sempre muito confortável. Agora é continuar a trabalhar porque temos um jogo muito importante pela frente para a Liga dos Campeões."