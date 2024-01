Francisco Conceição faz uma vénia ao pai Sérgio: «É um dos melhores treinadores do Mundo»

Muitas foram as vezes que Sérgio Conceição já foi questionado sobre Francisco, mas o que pensa o extremo sobre o pai e treinador? "Acho que como treinador é um dos melhores do mundo, senão mesmo o melhor do mundo. Sei o quanto ele trabalha, sei a qualidade que tem e sei que como ele não existe mais nenhum", referiu em entrevista à revista Dragões, não quantificando quem tem mais mau perder em casa: "É difícil dizer, porque desde pequenos temos todos muito mau perder. Não dá para medir, é algo que faz parte do nosso caráter."

Em termos individuais, o extremo, de 21 anos, mostra-se satisfeito com o seu rendimento e não tem dúvidas de que esta é a sua época de afirmação. "Ainda não viram a minha melhor versão. Disso tenho a certeza, porque sei do que sou capaz e sei que ainda vou conseguir demonstrar às pessoas. Sei que essa melhor versão vai acabar por chegar, mas estou mais perto dela do que estava antes", destacou Francisco, apontando o encontro de Guimarães como exemplo dessa evolução: "Foi um jogo muito bem conseguido e que demonstra o que posso fazer. O que fiz nesse jogo é o que vou tentar fazer mais vezes e só espero poder continuar a ajudar a equipa a lutar por títulos. É para isso que trabalhamos todos os dias aqui no Olival."

Uma das das faces mais visíveis dessa ascensão é o somatório de golos. Até ao momento leva quatro em todas as competições. "É resultado da confiança, dos minutos de jogo e de me sentir feliz a jogar. Assim as coisas vão-se encaminhando e espero continuar a fazer golos para dar muitas alegrias", vincou.

"Mais cuidado" com os amarelos

Francisco Conceição é o portista mais castigado com cartões amarelos no campeonato, tendo sete admoestações. Algo que considera "insólito", mas admite que terá de ser mais cuidadoso na discussão dos lances para evitar mais punições no futuro: " É surpreendente, mas sei disso. De jogador agressivo não tenho muito, mas se calhar as faltas que faço são demasiado duras e tenho que ter mais cuidado. Acho que é algo insólito."