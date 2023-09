Francisco Conceição feliz por voltar a jogar no Dragão: «Os golos vão aparecer»

Francisco Conceição volta a vestir a camisola do FC Porto esta época e, após ter alinhado um minuto com o Shakhtar para a Champions, este sábado foi lançado aos 70' e ajudou os dragões a derrotarem o Gil Vicente (2-1) "Entrámos muito bem no jogo, marcámos, mas logo a seguir o Gil Vicente também melhorou e também marcou. A partir daí fomos atrás do prejuízo. Conseguimos a vitória com todo o mérito e isso é o que interessa", analisou, aos microfones do Porto Canal.Francisco Conceição destacou ainda as oportunidades que a equipa criou na reta final da partida, período no qual o extremo obrigou Andrew a uma intervenção apertada. "Foi uma grande defesa, mas é continuar com calma, porque os golos irão aparecer", esclareceu.Já sobre o regresso ao Estádio do Dragão, Francisco Conceição não escondeu a satisfação. "Estou muito contente, quero muito ajudar e vou continuar a lutar pelo meu lugar", disse, salientando que "o objetivo é sempre ajudar a equipa". "Conseguimos os três pontos e agora é continuar porque para a semana temos outro jogo muito difícil", completou, colocando o foco já no clássico da próxima jornada contra o Benfica.