Francisco Conceição: «Fomos muito sérios, marcámos cedo e vencemos com todo o mérito»

Autor do quinto e último golo do FC Porto na vitória sobre o Shakhtar Donetsk, por 5-3 , Francisco Conceição assumiu-se feliz pelo contributo que deu ao jogo e também pelo triunfo portista."Marquei talvez 15 segundos depois de ter entrado. Fico feliz por ajudar a equipa a sentenciar o jogo naquele momento. Fomos muito sérios, conseguimos marcar cedo e vencemos com todo o mérito. O plantel resume-se ao bom espírito em todo o grupo. Entrei e tentei ajudar ao máximo, como todos os outros", disse, em declarações à DAZN.Quanto ao próximo adversário, Conceição assume que é uma "questão difícil". "Todas as equipas que estão nesta fase da Champions têm o seu valor. Qualquer um será muito forte e a seu tempo trataremos de preparar esses jogos.".