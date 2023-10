Francisco J. Marques: «Aceitámos a expulsão de Fábio Cardoso, mas Otamendi...»

Francisco J. Marques criticou esta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal, o estado da arbitragem no nosso país. Apontando ao clássico da última sexta-feira, arbitrado por João Pinheiro, o diretor de comunicação do FC Porto recordou um caso da última época que, diz, foi semelhante ao da expulsão de Fábio Cardoso... mas com um desfecho distinto."Aceitámos a expulsão do Fábio Cardoso, mas também aceitámos que o Otamendi tinha de ser expulso na época passada, em Vizela, num jogo decisivo para o título. Isto tem de ser explicado e foi pedida a audiência, mas a explicação tem de ser para toda a comunidade e não só para o FC Porto. Ninguém está a dizer que é propositado, mas estão a acontecer demasiados erros", disse Francisco J. Marques, apontando desde logo a um prejuízo de 2 pontos dos dragões e sem o clássico incluído: "Nem metemos o Benfica-FC Porto nestas contas e temos queixas. É muito triste que seja este o estado das coisas. O nosso apelo é que o Conselho de Arbitragem tenha capacidade para transmitir tranquilidade, critérios iguais e equidade".Da Luz para Faro, o diretor de comunicação azul e branco comentou o trabalho de Luís Godinho no último embate dos leões e classificou as incidências da partida como "inusitadas". "A expulsão foi errada, Hjulmand tinha de ver o segundo amarelo e, depois, marcar aquele penálti... Que é um mergulho, então o Sporting devia fazer um comunicado como fez com o Taremi. É adulterar a verdade desportiva", sentenciou, prosseguindo sobre Luís Godinho, que tem "dificuldades em expulsar jogadores do Benfica": "Luís Godinho foi apitar à Arábia Saudita, ganhar entre 3.000 e 7.500 euros na sequência do jogo da Supertaça. Pelos vistos tem problemas em expulsar jogadores do Benfica. Até hoje apitou 23 jogos do FC Porto, 23 do Benfica e 22 do Sporting. Expulsou três jogadores do Sporting; sete do FC Porto, três por duplo amarelo e quatro por vermelho direto, entre eles os célebres ao Danilo Pereira e ao Luis Díaz. E do Benfica, quantos expulsou? Zero. Nem sequer por duplos amarelos. Podemos dizer que não houve situações? Ai não? Lembram-se do FC Porto-Benfica em que o Pizzi e o Nuno Tavares... o Vertonghen tinham de ir para rua? E na Supertaça deste ano, o João Neves. Há um preconceito com o FC Porto, há um à-vontade e tolerância com o Benfica."O trabalho do juiz da AF Évora, de resto, esteve no ponto de mira de Francisco J. Marques, que analisou igualmente as grandes penalidades assinaladas pelo árbitro. "Uma a favor do FC Porto, que foi no ano passado, no Estoril, indicada pelo VAR e em que esteve cinco minutos a ver as imagens", disse, prosseguindo: "Ao Benfica assinalou três e oito ao Sporting. Isto é muito preocupante. Não tenho nada contra ele, mas temos contra a competência do senhor Luís Godinho."O diretor de comunicação portista disse ainda, sobre Luís Godinho, que a Supertaça deste ano, frente ao Benfica, "não lhe correu bem", pois aquele "achou que até tinha sido o Galeno a dar mão no golo anulado e foi o Gonçalo Borges". À boleia, acabou por apontar à possibilidade de árbitros estrangeiros virem a ser nomeados para jogos do FC Porto. "Luís Godinho foi premiado, pois foi arbitrar à Arábia Saudita. Devíamos fazer ao contrário. Sempre que o Conselho de Arbitragem estiver a pensar nomear o Luís Godinho, devia nomear um saudita. Também temos o direito a árbitros estrangeiros. Estou em crer que não cometiam os mesmos erros graves", concluiu.