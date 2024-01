Francisco J. Marques: «Agora imaginem que não tinha havido coragem de mostrar ao Mundo. Já iam a caminho do 3.º penta»

Francisco J. Marques viu esta terça-feira o Tribunal da Relação de Lisboa agravar a sua pena no caso da divulgação de emails do Benfica para dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa. Numa publicação na sua conta no X, o diretor de comunicação do FC Porto fez uma referência implícita àquele agravamento.





"Paulo Gonçalves não tem nada a ver com o Benfica. César Boaventura não tem nada a ver com o Benfica. Mas eu tenho tudo a ver com o FC Porto e nada me podia encher mais de orgulho. Agora imaginem que não tinha havido coragem de mostrar ao mundo, já iam a caminho do terceiro penta", escreveu.Na mesma medida, Diogo Faria, diretor de conteúdos do FC Porto, utilizou a mesma rede social para também ele comentar a decisão das juízas desembargadoras, que, no seu caso, agravou a pena inicial para um ano e cinco meses de prisão, suspensa por igual período de tempo."Contribuí para a divulgação de documentos verdadeiros. Esses documentos testemunham práticas ilegítimas. O interesse público do conhecimento dessas práticas é atestado por publicações como o The New York Times, o The Guardian ou a Der Spiegel. Obviamente, não me arrependo", publicou Diogo Faria.