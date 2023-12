Francisco J. Marques preocupado com o clássico de Alvalade: «Vamos ser provocados»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou as declarações de Frederico Varandas no último domingo, a propósito das críticas feitas pelo presidente do Sporting à arbitragem, especialmente a de João Pinheiro no jogo V. Guimarães-Sporting. O responsável portista acusou os leões de terem criado os problemas registados no Estádio D. Afonso Henriques e deixou ainda um aviso para o clássico da próxima segunda-feira, em Alvalade, entre os leões e os dragões."As declarações foram a visar o jogo do FC Porto, são para tentar coagir as equipas de arbitragem. Este jogo voltou a ficar marcado por uma série de incidentes protagonizados pelos jogadores do Sporting, e mais uma vez a primeira coisa que o Sporting faz, mal acaba o jogo, é procurar atirar areia para os olhos das pessoas, transmitindo a imagem de que aquilo tinha sido consequência de atos de outrem, de pessoas que nem têm a ver diretamente com o jogo, só que as imagens do jogo vieram desmentir Rúben Amorim. Foi o jogador Neto que atirou uma bola a um apanha-bolas e é isso que gera o sururu. O que aconteceu foi responsabilidade dos jogadores do Sporting, do staff do Sporting, dos dirigentes do Sporting, tem acontecido em vários estádios do país, foi em Famalicão, no Dragão e em muitos outros sítios, para além de se tratar de uma equipa constituída por muitos jogadores especializados em ludibriar. Por exemplo, no penálti que foi transformado, o defesa Matheus Reis atirou-se para o chão do nada, há imagens que são elucidativas da forma como tenta enganar o árbitro para sacar um cartão amarelo a um adversário. É gente que não se porta muito bem e isto é particularmente preocupante, porque o nosso próximo jogo do campeonato é frente ao Sporting. Vamos ser provocados, vão-nos tentar armadilhar com este género de acontecimentos, temos de estar muito vigilantes e atentos", referiu Francisco J. Marques, no Porto Canal.