Francisco J. Marques após Lionn confirmar que foi aliciado por César Boaventura: «É ensurdecedor o silêncio em torno deste caso»

Lionn, antigo jogador do Rio Ave, confirmou em tribunal, esta sexta-feira, que foi aliciado por César Boaventura para perder um jogo frente ao Benfica . Francisco J. Marques não tardou a reagir na rede social X."É ensurdecedor o silêncio em torno deste caso de corrupção, de adulteração da verdade desportiva. Não há autoridades disciplinares no futebol português que atuem perante isto? Quantos jogadores têm de confirmar sob juramento que os tentaram corromper para perderem com o Benfica para haver consequências desportivas?", questinou o diretor de comunicação do FC Porto.