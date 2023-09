Francisco J. Marques após o Farense-Sporting: «Isto assim está a ser uma gigantesca farsa»

O que está a acontecer no campeonato português é demasiado grave para não preocupar quem gosta de futebol e de verdade. Quem não vê o que se vê tão bem não pode ter a responsabilidade de arbitrar jogos. Isto assim está a ser uma gigantesca farsa. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) September 30, 2023

Pouco depois de ter terminado o Farense-Sporting (2-3), Francisco J. Marques reagiu no Twitter.