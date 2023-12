Francisco J. Marques: «Benfica e Sporting estão a tentar criar a ideia de que há benefícios para o FC Porto»

Francisco J. Marques criticou o Benfica pela newsletter publicada no seguimento do Famalicão-FC Porto , a apontar o dedo à equipa de arbitragem liderada por António Nobre, relativamente ao penálti que ficou por assinalar por braço na bola de Stephen Eustáquio. O diretor de comunicação do FC Porto acusou ainda os encarnados de terem ignorado alegados erros que terão beneficiado o Sporting."Não é fácil abordar este tipo de desvarios dos responsáveis do Benfica, mas no fundo acaba por ser uma amálgama de coisas para tentar colocar a opinião pública contra o FC Porto. O Benfica faz um comunicado sobre os supostos benefícios da arbitragem a favor do FC Porto. Foi uma vitória sem margem para duvidas em Famalicão, mas era preciso encontrar uma forma de agitar e de criar o fantasma. Era preciso esconder um fim-de-semana que correu manifestamente mal ao Benfica. A vitoria do FC Porto em Famalicão não foi obtida através de qualquer erro de arbitragem, foi uma vitória clara, por 3-0. Motivou um comunicado do Benfica, curiosamente o mesmo Benfica não fez um comunicado na arbitragem mais prejudicial para a verdade desportiva deste campeonato, que foi o Farense-Sporting. Aí, o Benfica aceitou aqueles benefícios imensos do árbitro Luís Godinho, a expulsão mal feita ao jogador do Farense, a expulsão perdoada ao jogador do Sporting, e um penálti no final do jogo completamente falso. Quando foi o problema das linhas que o Sporting beneficiou do senhor VAR Hugo Miguel, aí o Benfica também não fez nenhum comunicado. O Benfica e o Sporting estão a tentar criar uma ideia de que há benefícios para o FC Porto para virem eles a beneficiar", referiu Francisco J. Marques, no Porto Canal.