Francisco J. Marques critica Frederico Varandas: «Entrega-se às carmelitas e nem ai diz...»

Francisco J. Marques admitiu estranheza com a postura de Frederico Varandas após o dérbi com o Benfica, considerando que se o jogo tivesse sido contra o FC Porto o comportamento seria diferente."Não me causa estranheza este silêncio em particular, mas causa a permanência subserviência ao Benfica. O presidente do Sporting, quando defronta o FC Porto, tem sempre algo a dizer. Quando defronta o Benfica, tem sempre algo a não dizer. Faz voto de silêncio e entrega-se às carmelitas e nem ai diz. Como sou portista não me preocupa, se fosse sportinguista preocupava-me. Lembro-me do último jogo antes deste, sofreram um golo irregular, e nem uma palavrinha", referiu o diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.Sobre o suposto penálti sobre Pepe no jogo frente ao Vitória, Francisco J. Marques atirou a António Nobre e culpou a campanha mediática contra o FC Porto. "Quando vemos um lance percebemos que o Nuno Almeida não consegue ver o lance. No campo não há repetições e é com base na convicção que se apita. Na função de VAR isso já não acontece. A única certeza que temos é que o VAR António Nobre viu o lance. E viu mais do que uma vez. Então depois de ver várias vezes, não vê que é penálti? Não conheço mais nenhuma pessoa que não ache que seja penálti. Foi uma decisão propositada, consciente. Isto acontece porquê? Acho que o Antonio Nobre estava a fazer uma boa época como árbitro, mas depois comete um erro destes, grosseiro. Podia ter influência decisiva no jogo. Acontece pelo condicionamento exageradíssimo a que são sujeitos os árbitros, que têm pavor em assinalar lances a favor do FC Porto. Estão condicionadas pelas campanhas mediáticas, que fazem com que haja medo de assinalar lances deste género. António Nobre é vítima deste condicionamento e isto tem de preocupar os responsáveis do futebol e da arbitragem. Estão condicionados por estas campanhas mediáticas. Nunca haverá um lance destes a prejudicar o Benfica ou o Sporting", considerou.