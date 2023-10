Francisco J. Marques denuncia ataque a Pepe feito por deputado do Chega: «Quando és racista...»

Quando és racista e fazes um tweet todo contente a mostrar ao mundo como és desqualificado e depois apagas porque te lembras que além de racista és cobarde. E é gente desta representante do povo no parlamento. Chama-se Pedro Pinto e é deputado pelo Chega. Não passarão. pic.twitter.com/OfE4Utp908 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) September 30, 2023

O clássico já terminou e a compensação vai sendo jogada nas redes sociais. Foi precisamente no X que Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, denunciou um ataque contra Pepe feito por parte do deputado do Chega, Pedro Pinto."Quando és racista e fazes um tweet todo contente a mostrar ao mundo como és desqualificado e depois apagas porque te lembras que além de racista és cobarde. E é gente desta representante do povo no parlamento. Chama-se Pedro Pinto e é deputado pelo Chega. Não passarão", escreveu o diretor portista na legenda da imagem que mostra a publicação de Pedro Pinto."A tua casa ficou bem bonita... Como é que um tipo como tu pode envergar uma braçadeira de capitão de Portugal? Vergonha!", escreveu o deputado do Chega, como resposta à publicação feita por Pepe após o clássico, onde se vê uma tenda de circo e cinco caras de palhaços.No seguimento da sua publicação, Francisco J. Marques acrescentou: "Denunciar o racismo não é política. Denunciarei o racismo sempre, venha de onde vier, é uma questão de cidadania. O FC Porto está acima da luta partidária, confundir racismo com simpatias políticas é uma forma de normalizar a discriminação."