Francisco J. Marques diz que ficou por mostrar um vermelho a Gyökeres: «Entrada sobre Pepe não é inocente»

Francisco J. Marques considera ter ficado um cartão vermelho por mostrar a Gyökeres no clássico da última segunda-feira. No entender do diretor de comunicação do FC Porto, o ponta-de-lança sueco devia ter sido expulso devido a uma entrada sobre Pepe, no decorrer do minuto 34."O lance é perigoso e põe em risco a integridade física do Pepe, é atingido no tendão de Aquiles. Passou como se nada tivesse acontecido, não foi sinalizado pelo VAR e o árbitro não interveio. Admito que o árbitro não tenha visto, já me custa entender a não intervenção do VAR. O lance não é assim tao inocente como parece. Jogador do Sporting tem a perna esquerda cruzada com a direita, não é um movimento normal de quem vai colocar a perna no chão. Não parece inocente", referiu Francisco J. Marques, no Porto Canal, comparando depois o lance com uma entrada de Evanilson sobre Gustavo Sá no jogo contra o Famalicão, onde alguns analistas de arbitragem consideraram haver motivo para expulsão."É um lance que merece análise, do meu ponto de vista é um vermelho que fica por assinalar. O lance do Evanilson em Famalicão é parecido com o do Gyökeres e aí toda a gente já viu. O Gyökeres não pôs também a integridade física do Pepe em causa? É sempre a mesma conversa, há uma perspetiva quando o protagonista é jogador do FC Porto e há outra perspectiva, mais benevolente, quando o protagonista é do Benfica ou do Sporting. Isto é manipular a informação contra o FC Porto e isso acaba por interferir no rendimento dos árbitros. O Sporting hoje até aproveitou uma notícia de Espanha para dizer que foi prejudicado em Guimarães e contra o FC Porto . Não disseram em que lance, mas disseram que foram prejudicados. O FC Porto também é favorável a todas as formas de mais transparência nas competições, mas transparência não é vir esconder este tipo de lances para se dizer que foi prejudicado", concluiu.