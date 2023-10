Francisco J. Marques e a interdição do Dragão: «Querem arranjar tudo para tentar atacar o FC Porto»

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um jogo de interdição do Estádio do Dragão e multas no valor de 8.670 euros, no seguimento de factos ocorridos na visita ao Moreirense, na 1.ª jornada da Liga Betclic.Conforme já havia noticiado , os dragões vão recorrer da pena e, na noite desta terça-feira, Francisco J. Marques comentou esse castigo, lembrando outro caso idêntico em termos de gravidade, na final da Allianz Cup de janeiro passado, entre o FC Porto e o Sporting, em que os adeptos leoninos lançaram uma chuva de tochas e feriram 10 pessoas, sendo que na altura o CD ilibou a SAD verde e branca de qualquer responsabilidade. "Querem arranjar tudo para tentar atacar o FC Porto", resumiu."É impossível ter controlo quando se está na casa do adversário. Se é difícil fiscalizar 50 mil pessoas no Dragão, mais difícil é quando são os jogos fora. Este não é um problema exclusivo do FC Porto. No futebol português é um caso recorrente. O que parece é que há um peso quando se trata de casos relacionados com o FC Porto e outro peso quando relacionados com outros clubes. Isto não pode passar em claro: houve uma situação que assistimos, porque fizemos parte desse jogo, na final da última Taça da Liga, um situação grave que causou feridos, 10 pessoas foram assistidas pelos bombeiros… Foi um caso de pirotecnia grave. Houve um criança, de 9 anos, que ficou ferida com queimaduras na cara. Perante essa situação claramente mais grave do que a situação, que também se lamenta, em Moreira Cónegos, o CD entendeu, na altura, não responsabilizar a SAD do Sporting. Se o fez, porque é que passados uns meses entende responsabilizar a SAD do FC Porto? O jogo em Leiria não era organizado pela SAD do Sporting e o jogo em Moreira de Cónegos não era organizado pelo FC Porto. Nenhuma das entidades tinha qualquer controlo sobre isso", começou por relatar o diretor de comunicação do FC Porto.Depois de ler o acórdão da absolvição do Sporting no referido caso e compará-lo ao deste do FC Porto que culminou com a pena de interdição do Dragão, Francisco J. Marques prosseguiu ao ataque ao CD. "Isto não é brincar, isto é gozar com os adeptos de futebol. É o CD a dizer que um Moreirense-FC Porto tem um impacto mediático mais importante do que uma final da Taça da Liga. Não tem! A final da Taça da Liga foi transmitida em canal aberto, era um clássico... Isto não é sério, podem castigar à vontade, a vergonha é vossa. Quem se excede é esta gente, não sou eu. O Sporting-FC Porto não ficou provado que teve ampla repercussão mediática. Sem correr risco de errar, digo que teve o quíntuplo da repercussão mediática. Isto é brincadeira. Não se fica por ai, chegam à conclusão que para castigar o Sporting era preciso provar qual a quantidade e natureza do material queimado pelos adeptos. Aquela gente não tem televisão, nem lê jornais… Não sabem a zona concreta do incêndio, se calhar foi no estádio do Wolverhampton", ironizou."É este diferente tratamento que fere o futebol português. O CD diz que, no Sporting-FC Porto não pode concluir-se se houve risco para os espectadores. Com que lata dizem isso? São cegos? Só desconhecem por cegueira. Mostra a diferença de tratamento, é inaceitável. Espero que o CD, amanhã, venha explicar a diferença entre um e outro acórdão. É assinado pelas mesmas pessoas. Fico incomodado e envergonhado, isto causa vergonha alheia. Temos que acreditar no CD, quando aconteceu isto ao Sporting toda a gente percebeu. A SAD do Sporting não teve responsabilidade nenhuma. E qual a responsabilidade da SAD do FC Porto? Nenhuma. Nem Sporting, nem FC Porto têm responsabilidade, mas o FC Porto foi punido. Querem arranjar tudo para tentar atacar o FC Porto. Isto vem do edifício do futebol português, a FPF tem de agir perante uma coisa destas", sugeriu para rematar de seguida: "Ganhem juízo, ganhem vergonha."