Francisco J. Marques e a mão de Pepe no Arouca-FC Porto: «Só é penálti quando as camisolas são azuis e brancas»

Francisco J. Marques considera que Nuno Almeida decidiu bem em assinalar penálti por mão de Pepe na área do FC Porto, no jogo com o Arouca. Contudo, lembra que ao longo deste campeonato já houve lances idênticos em que a decisão acabou por ser diferente."Este corte do Pepe, sem querer com o braço, na minha opinião é penálti. Mas este lance não é mais nem menos do que outros que já vimos neste campeonato. A análise que se faz a este lance não se fez noutros. Por exemplo, o lance de Otamendi contra o Farense, a bola bate no chão e vai ao braço. Era penálti, mas não foi. Aí foi ressalto inesperado... Depois, jogo do FC Porto em Guimarães, na altura empatado, e há um jogador que na mesma posição que esta do Pepe corta a bola com a mão. Não foi penálti. Ou seja, só é penálti quando as camisolas são azuis e brancas. A bola na mão do Pepe é tão inesperada como os outros. Mas se tem volumetria, azar, é penálti. Isto é a diferença de tratamento com o FC Porto", atirou o diretor de comunicação do FC Porto, em declarações ao Porto Canal, lamentando também a postura do Conselho de Arbitragem perante decisões erradas contra o FC Porto."Mais inaceitável que o comportamento do VAR é essas coisas serem branqueadas. Há um senhor árbitro que está na função de VAR e não mostra as imagens todas ao árbitro e o que faz o Conselho de Arbitragem? Nomeia-o para o jogo possivelmente mais importante da 2ª Liga. O Conselho de Arbitragem está a passar uma mensagem aos árbitros de incentivo a este tipo de comportamentos. E depois tenta silenciar quem denuncia estas coisas, em vez de resolver o problema. Salta à vista que há diferença de tratamento com o FC Porto, o FC Porto está a ser prejudicado. O que faz o Conselho de Arbitragem? Não castiga e nomeia os árbitros para jogos a seguir, isto é gravíssimo", referiu Francisco J. Marques.