Francisco J. Marques e o caso César Boaventura: «Acho muito difícil e anormal que não seja condenado»

Francisco J. Marques voltou a abordar o caso do alegado aliciamento de que foram alvo três antigos jogadores do Rio Ave pelo agente César Boaventura para criticar a atuação da justiça desportiva em Portugal. Um caso cuja sentença será lida no próximo dia 7 de fevereiro."A prova não é só isso [testemunhos dos três jogadores], porque depois há o dinheiro que estava nas contas do senhor César Boaventura, há todas essas coisas, as proveniências… Acho muito difícil e anormal que não seja condenado. Houve episódios mais ou menos parecidos com este que tivemos conhecimento, como os casos de corrupção desportiva em Itália, e o que é que aconteceu? Houve sanções severas para os atores destes atos, para os Boaventuras deste Mundo, mas também houve sanções muito severas para os clubes beneficiários destas ações. Alguém entende que haja um país no cantinho da Europa que assobia para o lado sempre que um clube que é maior do que o próprio país, no dizer desta gente, passa incólume?", questionou o diretor de comunicação do FC Porto, mantendo o tom das críticas, recorrendo até a um tom irónico."Como não está escrito em documento nenhum que estava a fazer aquilo para o Benfica, vamos ilibar, porque isto é uma tontice de um fanático do Benfica, que resolveu fazer isto para ajudar o seu clube... Isto não casa nada. Nem com outros casos do futebol português ao longo dos últimos anos. O Boavista foi despromovido por atos muito menores do que estes. O Famalicão, no passado, em coisas protagonizadas pelo senhor Carlos Janela, muito ligado ao Benfica neste período, foi despromovido. Há uma ajuda, uma mão que ampara todos os problemas do Benfica em Portugal. Isso é lamentável", rematou.