Francisco J. Marques e o "perdão" da dívida ao Sporting: «Isto é roubar os portugueses»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou o "perdão" da dívida do Sporting por parte do Novo Banco, considerando que se trata de "doping financeiro" e um "roubo aos portugueses"."Trata-se de doping financeiro absolutamente inaceitável, porque isto adultera a competição completamente. Isto começou há mais de 10 anos, mas foi sempre um tema tabu em Portugal, isto estava a fazer-se, percebia-se que havia ‘marosca’ e ficaram todos calados. O Banco de Portugal e o Governo continuam calados, o que aconteceu é que todos nós contribuintes tivemos de pagar a sobrevivência do Novo Banco para depois este andar a proporcionar perdões de milhões a um clube de futebol, porque os decisores são adeptos do Sporting. Isto é uma perversão terrível. Durante a pandemia, o Novo Banco recusou 2 milhões de euros de empréstimo ao FC Porto para pagar salários, num empréstimo que era garantido pela Federação Portuguesa de Futebol, mesmo assim recusou, mas agora anda a proporcionar milhões de euros de perdão ao Sporting. Num país decente, estes senhores não tinham de prestar esclarecimentos públicos? O FC Porto tem ganho muito mais do que o Sporting e não beneficia destas coisas. O FC Porto tem de lutar contra estes benefícios dos clubes de Lisboa, porque o Benfica também os tem a outro nível. Não podemos continuar a varrer o lixo para debaixo do tapete, este escândalo que ultrapassa e muito os 100 milhões de euros. Quando o Sporting estava numa situação desesperada, as VMOC valiam, segundo os bancos, 1 euro, quando o Sporting está numa situação mais confortável, as VMOC valem cêntimos. Isto é gozar connosco, isto é roubar os portugueses, não há outra forma de o dizer, e toda a gente se cala e não deixa de ser maravilhoso o silêncio do Benfica em relação a isto, sabemos muito bem o que significa, é a santa aliança no seu esplendor", referiu o responsável portista, no Porto Canal, manifestando uma convicção para o futuro."O pior disto tudo é que vai voltar a acontecer. Daqui a dois ou três anos, o Sporting vai voltar a precisar de dinheiro e vai haver outro banco que o vai ajudar", rematou o diretor de comunicação dos dragões.