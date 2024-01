Francisco J. Marques e o primeiro golo do Benfica ao Boavista: «Validação é muito estranha»

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, criticou o facto de o primeiro golo do Benfica frente ao Boavista não ter sido avaliado pelo VAR. No mesmo jogo, o responsável dos dragões queixou-se de não ter sido mostrado o cartão amarelo a Arthur Cabral em duas situações, por alegadas cotoveladas a jogadores do Boavista."A validação do golo é muito estranha. O árbitro pode não ter visto, provavelmente foi o que aconteceu, mas o VAR tinha mais do que obrigação de chamar a atenção. Este lance é obrigatório ser analisado, visto que esta jogada terminou em golo, a jogada tem toda ela que ser recuada para se ver. É inexplicável. Também é inexplicável ou se calhar não, é a defesa perfeita que o Benfica faz do último lugar na lista de cartões amarelos. O Benfica tem muita honra em ser último classificado na quantidade de cartões amarelos e os seus jogadores são permanentemente poupados a cartões amarelos. Há dois exemplos terríveis do Arthur Cabral, em que atinge os adversários com o cotovelo com força entre o pescoço e a cara, lances para cartão amarelo na primeira parte e miraculosamente não viu amarelo em nenhuma jogada. Tem acontecido sistematicamente, jornada após jornada, são poupados cartões amarelos aos jogadores do Benfica, é factual, há imensos casos em que isso acontece, é muito visível e nada acontece. Apela-se aos senhores que têm de mostrar cartões amarelos para terem mais atenção", referiu o diretor de comunicação do FC Porto, em declarações no Porto Canal.Ainda no que concerne a arbitragem, Francisco J. Marques revelou estranheza por algumas decisões tomadas pelos juízes nos jogos do FC Porto B, nomeadamente em dois jogos recentes. "Parece que estamos a voltar à época em que se queria a toda a força despromover o FC Porto B. Apelo a que tenham mais atenção e respeito pelo FC Porto", exigiu Francisco J. Marques.Antes, tinha relatado as queixas portistas: "Com o Tondela há uma decisão surpreendente, um penálti assinalado contra o FC Porto que, felizmente, não foi convertido em golo. O árbitro está muito em cima e a 2.ª liga já beneficia do apoio do VAR. Repara-se a facilidade com que se assinala um penálti contra o FC Porto. Temos outro lance para mostrar, num jogo recente em Paços de Ferreira. Nesta entrada [sobre Jorge Meireles] não foi assinalada falta. O VAR chamou o árbitro... É um cartão vermelho, não há dúvida, mas depois ver as imagens o árbitro não sancionou a entrada com vermelho. Há muitos lances em que o FC Porto tem queixas, contra Benfica B, contra o Nacional, mas esses lances podem trazer discussão e, por isso, não os trouxemos para aqui. Nestes que apresentámos não é possível haver uma segunda interpretação."