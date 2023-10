Francisco J. Marques e o recurso para a repetição do jogo frente ao Arouca: «FC Porto tem 100% de razão»

Francisco J. Marques reforçou a ideia de que o FC Porto tem razão relativamente ao recurso apresentado junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que visa a repetição do jogo frente ao Arouca, na 4.ª jornada do campeonato, alegadamente devido à utilização indevida do telemóvel para comunicar com o VAR."As competições em Portugal regem-se pelos regulamentos publicados pela Federação Portuguesa de Futebol, não pela Federação do Azerbaijão ou de Inglaterra. O senhor João Ferreira que mostre o documento publicado dado a conhecer aos participantes das competições em Portugal em que esteja prevista a utilização do telemóvel? Não vai mostrar, porque não está publicado. Há uma coisa que não tenho dúvidas, o FC Porto tem 100 por cento de razão. Há outra coisa que não tenho 100 por cento de certeza, é se o FC Porto vai ganhar o recurso. Mas isso é por outras razões, não é por não ter razão, porque a razão está do nosso lado. O regulamento de cá não diz que se pode recorrer ao telemóvel. O recurso há-de ser decidido, percebemos muito bem como é que ele vai ser decidido, mas a razão está do nosso lado e é desagradável que pessoas que desempenham funções muito importantes no futebol português, designamente um membro do Conselho Superior, vá para um canal de televisão falar. Qual é o interesse do senhor João Ferreira em fazer esta defesa, dizer que é impossível que o jogo seja repetido? Se fosse aplicada a regulamentação de forma correta, o jogo tinha que ser repetido. Porquê? Porque foi utilizado um meio que não é permitido pela regulamentação portuguesa e é a regulamentação portuguesa que se aplica às competições em Portugal", referiu o diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.No que respeita ao lance de Taremi na área do Arouca, em que o árbitro Miguel Nogueira reverteu um penálti que havia assinalado a favor do FC Porto, o responsável portista criticou uma vez mais João Ferreira e a forma como os árbitros se referem ao ponta-de-lança iraniano."O senhor João Ferreira disse que quem decide é o árbitro, não é o VAR, exceto se for no FC Porto-Arouca. Só em relação a um jogador do FC Porto chamado Taremi é que há um desplante para usar a palavra encenação. Convinha que as pessoas fossem ver se é ou não é verdade, e é mentira que o Taremi se está sempre a fazer aos penáltis. Em três épocas no FC Porto, são três penáltis por época que lhe assinalam, nunca lhe assinalaram um penálti mal assinalado. Nestes áudios percebemos sempre uma coisa, o nome do Taremi eles conhecem, os outros são os jogadores do FC Porto, o Taremi eles sabem, porque têm o Taremi sinalizado. Há clubes que eles conhecem os jogadores todos, devem ter os cromos todos, mas os jogadores do FC Porto, não, exceto o Taremi", rematou o tema.