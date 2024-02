Francisco J. Marques: «Esta época o VAR serve para prejudicar o FC Porto»

Francisco J. Marques teceu duras críticas à atuação de Luís Ferreira, como vídeo-árbitro no jogo Arouca-FC Porto, queixando-se de um penálti que alegadamente terá ficado por marcar sobre Galeno. No seu entender, o árbitro Nuno Almeida deveria ter sido avisado."Inexplicavelmente, ficou por marcar um penálti a favor do FC Porto, um lance em que parece evidente que é muito difícil para o árbitro, pelo posicionamento dos jogadores, mas o Galeno sofre um empurrão. Para o árbitro é muito difícil vislumbrar, porque está de frente, mas o VAR tem a obrigação de auxiliar o árbitro, é um caso perfeito em que o árbitro necessita da ajuda do árbitro de gabinete, que está a ver na televisão. Há imagens em que se vê Galeno a sofrer ruma carga nas costas e o VAR não diz nada, é inaceitável. Aconteceu recentemente no jogo do Bessa, num lance em que Eustáquio foi carregado pelas costas. Não era fácil para árbitro de campo, mas o VAR mais uma vez não interveio e o empurrão não foi assinalado, e já tinha acontecido no jogo de Guimarães, numa falta evidentíssima sobre o Pepe. Um penálti do tamanho do Mundo que o árbitro não assinalou. Estranhamente, na semana passada, o VAR Fábio Melo sinalizou mal e mostrou imagens que davam a ideia de que não era penálti sobre Evanilson. Estamos perante um comportamento irregular e sucessivo, há um padrão na vídeoarbitragem em prejuízo do FC Porto. Por trás, vê-se Galeno a ser empurrado, de frente não é claro. O VAR serve para isso. Esta época, o VAR serve para prejudicar o FC Porto. Quando o Benfica jogou em Chaves, Langa esticou a mão e deu um toque suave na face de João Neves e foi logo penálti. Ontem, o Toni Martínez levou um toque na clara, as imagens não são claras, mas dá para perceber. Há luz da jurisprudência, se em Chaves é grande penalidade, este toque é mais forte do que o toque que João Neves tinha sofrido em Chaves. Há um tratamento diferenciado. Há dois anos, dizem os analistas, o FC Porto foi a equipa mais prejudicada pelas arbitragens. Na época passada foi o mais prejudicado e este ano volta a ser. Porque razão é sempre o mesmo clube a ter mais prejuízo no futebol português? Só neste último mês a quantidade de pontos hipoticamente tirados ao FC Porto... São prejuízos muito graves", referiu o diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.