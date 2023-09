Francisco J. Marques irónico: «Benfica tem azar com os funcionários e presidentes, que são uns malandros»

Nunca tive dúvidas de que o Benfica nada tem a ver com um saco azul, ou qualquer outra ilegalidade. Tem é azar com os funcionários e presidentes, que são uns malandros. Nada mais. Em breve saberemos também que os funcionários nada têm a ver com o Benfica. Um clássico. pic.twitter.com/5x5LMV2Oh6 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) September 26, 2023

Francisco J. Marques comentou, de forma irónica, a reação do Benfica à notícia revelada porque deu conta da existência de um 'saco azul' na secção de andebol das águias . Os encarnados reconheceram a existência de irregularidades, anunciaram mesmo o afastamento de dois funcionários mas negaram a existência de dinheiro fora dos registos para fins ilícitos. E foi precisamente neste âmbito que o diretor de comunicação do FC Porto pegou."Nunca tive dúvidas de que o Benfica nada tem a ver com um saco azul, ou qualquer outra ilegalidade. Tem é azar com os funcionários e presidentes, que são uns malandros. Nada mais. Em breve saberemos também que os funcionários nada têm a ver com o Benfica. Um clássico", atirou J. Marques, através do Twitter.