Francisco J. Marques: «O FC Porto é recordista do Mundo de penáltis retirados pelo VAR»

Francisco J. Marques deu sequência às críticas de Luís Gonçalves relativamente ao jogo do FC Porto com o Rio Ave, onde os dragões se queixam de um penálti mal revertido por parte do árbitro António Nobre e do VAR Fábio Melo."Desta vez mais do que estarmos perante um erro de avaliação da equipa de arbitragem, estamos perante um grau diferente de adulteração da verdade desportiva. O comportamento do arbitro Fábio Melo, de só mostrar um tipo de imagem ao árbitro, induziu propositadamente o árbitro ao erro. O que ele fez foi desajudar. Não lhe mostra as imagens que mostram que há um toque. Obrigando, levando ao engano o arbitro António Nobre. É de uma gravidade extrema, é um erro que não se pode aceitar", atirou o diretor de comunicação do FC Porto, em declarações ao Porto Canal, acrescentando que espera por uma explicação do Conselho de Arbitragem."É bom que o João Ferreira mostre bem este áudio e que o Conselho de Arbitragem faça um esclarecimento sobre este lance. Estas coisas só acontecem nos jogos do FC Porto. Depois há outra singularidade nos jogos do FC Porto: a permanente e constante intervenção do VAR para tirar penáltis ao FC Porto. Até por telemóvel já tiraram um penálti ao FC Porto esta época. O FC Porto é recordista do Mundo de penáltis retirados pelo VAR. No Bessa há um penálti claríssimo e aí o VAR ficou caladinho. Isto é brincar com o campeonato português. Era bom que houvesse coragem para explicar isto publicamente, estão a fazer do campeonato português um campeonato de terceiro Mundo. E castigam quem tem a ousadia de dizer que o rei vai nu, mas o rei vai mesmo nu", completou Francisco J. Marques.