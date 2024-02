Francisco J. Marques: «O senhor Luís Godinho não expulsa jogadores do Benfica»

Francisco J. Marques apontou o dedo a Luís Godinho, árbitro que apitou o V. Guimarães-Benfica, do passado domingo, queixando-se de um segundo cartão amarelo que terá ficado por mostrar a Florentino, aos 88 minutos. O diretor de comunicação do FC Porto referiu que o juiz de Évora "não expulsa jogadores do Benfica""O senhor Luís Godinho há-de acabar a carreira sem se estrear nos cartões vermelhos a jogadores do Benfica, porque é isso que ele tem feito. Convém recordar, porque é verdade, que a época começou com o FC Porto-Benfica da Supertaça e o João Neves no início da segunda parte tinha de também ter levado o segundo cartão amarelo e não levou numa altura em que o jogo estava empatado. O senhor Luís Godinho é useiro e vezeiro… Recordámos um jogo no Estádio do Dragão, em que Pizzi, Nuno Tavares… aquilo foi um fartar, vilanagem, que não há outra designação, e o senhor Luís Godinho não expulsou nenhum jogador do Benfica, o senhor Godinho não expulsa jogadores do Benfica. O senhor Luís Godinho expulsa jogadores ao ir de costas e chocar com eles, expulsa jogadores por rematarem à baliza, mas isso são jogadores com a camisola do FC Porto, porque jogadores do Benfica já ficou aqui evidente que não expulsa, e a seguir surge o golo do empate. Isto é profundamente errado, um árbitro que comete um erro destes tem que ser sancionado, tem que haver uma seleção dos árbitros. Um árbitro que não dá um segundo cartão amarelo neste lance tem que ser sancionado com uma má nota. Um árbitro que tem esta folha de serviços, o FC Porto-Benfica, no Dragão, foi vergonhoso com sucessivos lances de vermelho e não expulsou nenhum jogador do Benfica, mas expulsou o Taremi, o Luis Díaz, o Danilo. João Neves não foi expulso por segundo cartão amarelo na Supertaça, Florentino não foi expulso agora, isto é um padrão e não pode haver padrões destes na arbitragem, é inaceitável", vincou o responsável portista.