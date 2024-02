Francisco J. Marques revela áudios ameaçadores de César Boaventura: «Vou-te arrancar unha por unha, dedo por dedo»

Francisco J. Marques revelou, no Porto Canal, vários áudios ameaçadores enviados por César Boaventura, prometendo avançar com uma queixa em tribunal contra o antigo empresário.As mensagens foram enviadas no passado dia 30 de janeiro, na sequência do programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, onde o processo judicial em que César Boaventura está envolvido foi assunto. Entre muitos impropérios dirigidos a Francisco J. Marques, o ex-empresário sugere um debate entre ambos e faz ameaças: "Vou-te apanhar e vou-te arrancar unha por unha, dedo por dedo. Não vales nada."De recordar que César Boaventura está acusado pelo Ministério Público de três crimes de corrupção ativa e um crime de corrupção ativa na forma tentada. A sentença do caso é conhecida esta quarta-feira."Vamos ficar a saber, não vejo outra hipótese, que vai ser condenado por tentar subornar jogadores em benefício do Benfica e ao mesmo tempo vamos ficar a saber que o Benfica não teve nada a ver com isto, como sempre. Convém recordar que o Ministério Público não conseguiu estabelecer a ligação que toda gente estabelece: do César Boaventura com o Benfica. Queria aqui mostrar uns elementos do próprio MP que dizem que o arguido entre 2016 e 2021 teve rendimentos de 54 mil 892 euros, não chega a 11 mil por ano. Mas, nesses mesmos cinco anos, as suas contas bancárias tiveram um incremento, qual milagre da multiplicação de 1,20 milhões de euros. Se por algum milagre não for condenando, os partidos que estão a esgrimir argumentos para as eleições que o contratem já para ministro das Finanças. Ou será que isto não era dinheiro dele e era para comprar jogadores a favor do Benfica? Quem lhe deu o dinheiro? Não me passa pela cabeça. Nem a ninguém", referiu, sobre o caso, Francisco J. Marques.