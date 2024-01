Francisco J. Marques só vê uma razão para tantos amarelos a F. Conceição: «É filho do treinador do FC Porto»

Francisco J. Marques saiu em defesa de Francisco Conceição, extremo do FC Porto que terminou a primeira volta do campeonato como segundo jogador com mais amarelos na competição. "Não é normal", considerou o diretor de comunicação dos dragões, esta terça-feira, no Porto Canal.





"Francisco é um jogador de estatura baixa, franzino, que não tem maldade nenhuma, não é malcriado, tem apenas uma característica: é filho do treinador do FC Porto. Só isso pode explicar que seja tantas vezes admoestado com amarelos", considerou Francisco J. Marques.E prosseguiu com imagens de dois lances do FC Porto-Sp. Braga: "Neste jogo importante, um clássico com o Sp. Braga, o Francisco sofre uma falta na primeira parte, quando vai em ataque perigoso. A falta foi assinalada sem intervenção disciplinar. Na segunda parte faz uma falta a mais de 70 metros da baliza do FC Porto parecida com a que sofreu e viu amarelo. Isto não é normal. Tem que haver uma reflexão", sugeriu."No ano passado tínhamos um jogador, o Otávio, que pelo seu feitio, às vezes excedia-se um pouco, levava amarelos por causa disso e toda a gente compreendida, era o chamado rezingão, estava sempre ali a discutir. Nem sequer é o caso do Francisco, que é um jogador que não protesta, não interage com os árbitros. E tem sete amarelos. Conquistou a titularidade nos últimos jogos e vê um amarelo a cada 60 minutos de jogo. Isto nem o central mais caceteiro vê ao fim de uma primeira volta de um campeonato", continuou o diretor portista.

"No FC Porto sentimos estas coisas na pele jornada após jornadas. E sentimos consequências deste comportamento rigoroso connosco. Benevolência só há em relação ao João Neves e ao António Silva. Já o João Neves dar um pontapé na barriga de um adversário com o árbitro por perto e nem amarelo foi. Há uma diferença de tratamento que tem de terminar", considerou J. Marques.



Di María e CD na mira

Di María foi punido com um cartão amarelo no duelo com o Sp. Braga, por ter encostado a cabeça a André Campos, auxiliar do árbitro Nuno Almeida, em protesto com uma falta assinalada pelo referido assistente. Esse momento mereceu também um reparo de Francisco J. Marques.



"Há duas coisas aqui que importa destacar. Há esse lado do comportamento do Di María, que é incorrecto e tinha que ter outro tipo de julgamento no campo. Não sendo possível, por qualquer explicação que me escapa, deveria o VAR ter sinalizado aquele lance, porque aquele tipo de comportamento só pode acabar com expulsão e um castigo severo. Está a jogar pelo Benfica e não devia estar, marcou um golo ao Rio Ave e deveria ter cumprido castigo por causa desse comportamento", afirmou o diretor de comunicação do FC Porto, colocando depois a mira no Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



"Importa destacar, porque aí sim, é muito visível, a diferença de tratamento que é dado ao FC Porto e aos outros clubes. No ano passado, o presidente do FC Porto escreveu na revista Dragões que desejava que nas últimas jornadas houvesse verdade desportiva, o que, na sua opinião, nem sempre tinha acontecido antes. Isso motivou a abertura de um processo disciplinar por parte do CD da FPF. Esta época o presidente do Sporting, Frederico Varandas, após a derrota em Guimarães, teceu críticas muito mais e o CD arquivou queixa do Conselho de Arbitragem, não abrindo o competente processo disciplinar. Isto é diferença de tratamento. Ou há uma explicação pública, ou então temos uma diferença de tratamento por parte do CD, que a partir desse momento deixa de ter condições para exercer uma função tão importante, que é a função de aplicar castigos aos infractores nas competições", apontou o diretor portista.