Francisco J. Marques: «Sócios coagidos e agredidos... Isto é a Benfiquização do FC Porto»

Francisco J. Marques criticou os distúrbios que se verificaram na AG do FC Porto de segunda-feira, na noite desta terça-feira, no Porto Canal."O FC Porto tentou antecipar o melhor possível o que seria esta AG. Tínhamos três locais preparados. O local onde decorrem habitualmente as AGs, que costumam ter pouco mais de 100 pessoas. Tínhamos a tribuna VIP do Dragão, que poderia acolher cerca de 700 pessoas e ainda, caso a afluência assim o justificasse, o Dragão Arena. Ao contrário do que é habitual, as pessoas receberam pulseira para permitir a transferência dos trabalhos para outro local caso fosse necessário. Não vejo que fosse possível preparar isto de outra maneira. O que foi muito mau e nós todos que gostamos do FC Porto, ficamos... Nós preferimos perder por 5-0 do que acontecer o que aconteceu. Indigna. Nunca mais pode acontecer, sócios coagidos, sócios agredidos. É quase a 'Benfiquização' do FC Porto. Gozávamos com estas coisas que aconteciam no Benfica... No FC Porto temos uma tradição de pluralismo. Discordar não é crime. Agredir é. Estas coisas não podem passar em claro, temos de ser muito severos na apreciação moral destes comportamentos para que não mais se repitam. O FC Porto é um espaço de liberdade", afirmou.